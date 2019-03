Apple komt met videodienst vol sterren, maar lijkt geen gevaar voor Netflix

De nieuwe videodienst heeft de naam Apple TV+ gekregen en komt dit najaar naar meer dan honderd landen. Dat maakt de kans groot dat Nederland hier ook bijzit. De prijs is nog niet bekendgemaakt, waarmee een belangrijk element van de streamingstrijd voor nu boven de markt blijft hangen: wat gaat het consumenten kosten?

Veel concurrentie

Als Apple TV+ in het najaar beschikbaar komt, kan het rekenen op forse concurrentie. Naast Netflix, dat de afgelopen jaren een fors marktaandeel heeft opgebouwd, werkt ook Disney aan een eigen tv-aanbod, in de vorm van Disney+. De algemene verwachting is dat het aanbod van de laatste twee partijen een stuk groter zal zijn dan die van Apple. Disney heeft al een gigantische eigen catalogus en Netflix investeert miljarden in nieuwe series en films.

Apple is eigenlijk een andere categorie. Vooraf schreef de goed ingevoerde media-journalist Peter Kafka dat de eigen series van het bedrijf voorlopig moeten worden gezien als "prijzige weggevertjes". Het is bedoeld om de vandaag vernieuwde tv-app extra jeu te geven. Naast de eigen content zit hier aanbod in van andere partijen zoals HBO. Netflix liet vorige week al weten hier niet aan mee te willen doen.

De verwachting is dat Apple bundels gaat aanbieden, waarbij je goedkoper uit bent dan als je losse abonnementen afsluit. Ze willen hiermee een alternatief worden voor een normaal tv-abonnement.

Netflix is niet de enige die samenwerking met Apple niet zo ziet zitten. Naast de videodienst kondigde het bedrijf ook een nieuwsabonnement aan, Apple News+ waarbij driehonderd magazines en onder meer zakenkrant The Wall Street Journal zijn aangesloten. The New York Times en The Washington Post bedankten ervoor.