Apple verdient nog altijd miljarden, maar iPhone is wel de zwakke plek

In de zomer leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Als eerste bedrijf ter wereld doorbrak Apple de grens van duizend miljard dollar op de beurs. Maar nu, vijf maanden later, staat het bedrijf er anders voor: Microsoft is tegenwoordig het meest waardevolle bedrijf op de beurs. Tegelijkertijd blijft Apple miljarden verdienen aan de iPhone en andere producten.

Het feestdagenkwartaal - de maanden oktober, november en de december - leverde Apple een omzet op van ruim 84 miljard dollar. Dat is vier miljard minder dan vorig jaar (een daling van vijf procent) en minder dan verwacht.

Op dat laatste had Tim Cook de wereld al voorbereid: begin deze maand gaf het bedrijf een omzetwaarschuwing. Dat was voor het eerst in vijftien jaar.

Explosieve groei gestopt

De cijfers laten zien dat Apple na jaren van explosieve groei voor nu genoegen moet nemen met minder. Vooral in China kreeg het bedrijf behoorlijk wat klappen. Daar daalde de omzet met ruim vier miljard ten opzichte van een jaar eerder. In de VS en Canada steeg die juist licht en Europa was er sprake van slechts een lichte daling.

En China was juist het land dat de afgelopen jaren zo belangrijk is geweest voor de enorme groei van het bedrijf. Miljoenen mensen kochten daar smartphones en kozen graag voor 'statussymbool' iPhone. Dat is dus aan het veranderen. Consumenten blijken daar nu minder behoefte te hebben aan de dure telefoon, de concurrentie van goedkopere toestellen is groot. Daarnaast heeft Apple last van het handelsconflict tussen de VS en China.

Los van de iPhone, waarvan de omzet 15 procent lager uitvalt dan vorig jaar, stijgt de omzet van Apple nog wel. Het verdiende meer aan de verkoop van zijn computers, tablets en zogeheten 'wearables' (zoals de Apple Watch). De belangrijkste categorie na de iPhone blijft overigens 'diensten', waar onder meer Apple Music toebehoort (alles bij elkaar goed voor 10 miljard dollar).

In een conferencecall met analisten, waarin de top van Apple de cijfers toelichtte, zei topman Tim Cook dat het bedrijf dit jaar "sterke producten en diensten" gaat lanceren. Een daarvan is een eigen tv-dienst van Apple met eigen films en series. Die zou ergens dit voorjaar worden aangekondigd.

Bug in FaceTime

De avond voor de kwartaalcijfers lag Apple nog onder vuur. Er bleek een bug te zitten in videobeldienst FaceTime, waardoor het mogelijk was om gesprekken af te luisteren.

Een pijnlijke misser voor een bedrijf dat prat gaat op het beschermen van gebruikers hun privacy. Nadat het verhaal wereldnieuws was geworden, zette Apple de functie uit. Later deze week komt er een software-update.

Gisteravond bleek Apple al eerder deze maand te zijn gewaarschuwd voor de bug, door de moeder van een 14-jarige tiener uit Arizona, die de fout als eerste te lijkt hebben ontdekt. Tegen The New York Times zegt ze dat het lastig was om Apple hierover te bereiken; het bedrijf vond dat ze een account had moeten aanmaken voor mensen die apps ontwikkelen om zo de fout door te geven.