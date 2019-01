Voor het eerst sinds introductie iPhone omzetwaarschuwing Apple

Apple heeft voor het eerst sinds 2007 een omzetwaarschuwing afgegeven. De maker van de iPhone heeft vooral last van de slechte verkopen in China, maar ook elders in de wereld stokt de afzet.

Het bedrijf verwacht dat het het afgelopen kwartaal een omzet heeft gedraaid van 84 miljard dollar. Dat is onder de verwachting van Apple zelf, dat eerder uitging van een omzet tussen de 89 miljard en 93 miljard dollar. Ook analisten hadden met 91,5 miljard dollar gerekend op een hogere omzet.

In een brief aan aandeelhouders zegt Apple-topman Tim Cook dat het grootste deel van de misgelopen omzet in het afgelopen kwartaal te wijten is aan China. "Bij de prognoses hadden we de omvang van de economische verslechtering niet verwacht", schrijft hij. Cook geeft de schuld van de omzetdaling aan het opgelopen handelsconflict tussen China en de VS.

Hoge prijzen

Sommige analisten vinden dat Apple ook naar zichzelf moet kijken. "De verkopen van Apple doen het al een paar kwartalen niet goed", zegt een analist van IDC tegen Reuters. "Dat komt deels doordat hun prijzen boven de 1000 dollar liggen. Dat is meer dan drie keer zoveel als telefoons van andere fabrikanten."

Apple denkt zelf dat het wel omzetrecords gaat breken in landen als de VS, Canada, Duitsland en ook Nederland. "En ook zagen we records in moeilijke landen als Mexico en Polen", schrijft topman Cook. Overigens hoeft Apple voorlopig niet op een houtje te bijten. Het bedrijf heeft nog 130 miljard dollar op de bank staan.

Apple werd vorig jaar het eerste bedrijf dat op de beurs meer dan 1000 miljard dollar waard was, maar verloor de laatste maanden meer dan 300 miljard dollar aan beurswaarde. Inmiddels is het ingehaald door softwarebedrijf Microsoft.