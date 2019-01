Bug in Facetime maakte meeluisteren makkelijk

Een beveiligingsprobleem in Facetime van Apple, waarmee gebruikers elkaar via internet kunnen bellen, maakte het mogelijk om andere gebruikers af te luisteren. De microfoon van iemand die werd gebeld sprong al aan, nog voordat diegene had opgenomen.

De bug was te misbruiken door iemand toe te voegen aan een groepsgesprek. Gebruikers ontdekten maandagavond dat de microfoon al aan ging, nog voordat de ander had opgenomen.

Als een ontvanger het Facetime-gesprek wegdrukte door op de volumeknop of de aan/uit-knop te drukken, werd bovendien ook nog eens de videocamera geactiveerd.

Het beveiligingsprobleem deed zich niet alleen voor op de iPhone, maar ook op de Mac, de pc van Apple. Of iPads ook getroffen zijn, is onduidelijk.

Apple heeft het probleem tijdelijk opgelost door de groepsgesprek-functionaliteit volledig uit te schakelen. Later deze week komt een software-update waarmee het probleem zou moeten zijn verholpen.