Apple stuit op tegenwind, tegenvallende verkopen in China

Apple heeft het afgelopen kwartaal flink minder verdiend aan zijn paradepaardje, de iPhone. De omzet kwam uit op 84,3 miljard dollar en dat is ongeveer wat de verwachting begin deze maand was. Daarbij moet wel worden aangetekend dat die verwachting was bijgesteld; eerder werd nog uitgegaan van een omzet van 89 miljard dollar.

De winst was net geen 20 miljard dollar. Vorig jaar was de winst nog iets boven de 20 miljard. Aan de iPhone verdiende Apple 15 procent minder. Vooral in China vielen de verkopen tegen, mede door de ongunstige wisselkoers voor Chinezen.

Topman Tim Cook stelde begin deze maand de verwachtingen al bij. Voor het eerst in vijftien jaar zou het Amerikaanse bedrijf zijn eigen doelstellingen niet waarmaken. Het aandeel Apple heeft in de afgelopen vier maanden een derde van zijn waarde verloren.

Apple verdiende wel meer aan zijn diensten Apple Music en iCloud, en aan zijn accessoires. Voor dit kwartaal verwacht Apple een omzet van tussen de 55 miljard en 59 miljard dollar. Dezelfde periode vorig jaar was dat nog 61 miljard.