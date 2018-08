Historisch: Apple is meer dan 1 biljoen dollar waard op de beurs

Voor het eerst in de geschiedenis is een bedrijf op de beurs meer dan 1000 miljard dollar waard. Apple schoot iets voor 1800 uur Nederlandse tijd door de psychologische grens heen. Analisten vroegen zich al jaren af wanneer deze mijlpaal bereikt zou zijn.

Ter vergelijking: als Apple een land was geweest, zouden er maar zestien landen zijn in de wereld die een grotere economie hebben. Er is met andere woorden maar een handvol landen waarvan het bruto binnenlands product groter is dan de beurswaarde van het techbedrijf. Ook het Nederlandse bruto binnenlands product is met zo'n 850 miljard dollar een stuk kleiner.

Dure telefoons

Apple is dankzij de verkoop van de iPhone al jaren een zeer succesvol bedrijf met een miljardenomzet. Het heeft een 'spaarpot' van bijna 250 miljard dollar. Dit heeft het deels te danken aan de grote marges op zijn telefoons, die de afgelopen jaren steeds duurder zijn geworden.

Eén aandeel Apple kostte op het moment dat Apple door de 1-biljoen-grens ging ongeveer 207 dollar. Door dat bedrag te vermenigvuldigen met het aantal aandelen dat uitstaat op de beurs krijg je de beurswaarde van het bedrijf.

Fictief geld

Het is een fictieve waarde, de optelsom van wat aandeelhouders voor hun aandelen kunnen krijgen als ze die ook daadwerkelijk verkopen. Apple heeft dat geld niet zelf in kas. Het is wel een hele belangrijke indicatie van hoe waardevol het bedrijf wordt ingeschat.

Tegelijkertijd kan het humeur van beleggers zo omslaan. Al tijden wordt er gespeculeerd over de vraag wanneer Apple over zijn hoogtepunt heen is. Verliezen beleggers vertrouwen, dan kan de beurswaarde weer afnemen.