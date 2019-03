Films en series Netflix niet te zien op nieuwe streamingsdienst Apple

De televisieseries en films van Netflix zullen niet te zien zijn op het nieuwe streamingplatform dat Apple volgende week lanceert. Dat zegt topman Reed Hastings van Netflix. "We laten klanten onze content liever via ons eigen platform zien. We hebben ervoor gekozen om dat niet te integreren met hun service", aldus Hastings.

Apple is van plan om op maandag 25 maart een nieuwe videostreamingsdienst introduceren. Het Amerikaanse bedrijf wil eigen content combineren met die van partners zoals HBO en Walt Disney. Het moet een grote lancering worden, waarvoor onder meer bekende Hollywoodsterren als Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Octavia Spencer en regisseur Steven Spielberg zijn uitgenodigd.

Concurrentie neemt toe

Vooralsnog is Netflix met 130 miljoen gebruikers wereldwijd de belangrijkste speler op de streamingmarkt, maar dit jaar krijgt het platform er waarschijnlijk meerdere concurrenten bij. Naast Apple zijn ook mediaconglomeraat Disney en telecomprovider AT&T van plan hun eigen streamingsdiensten te lanceren.

De opkomst van concurrenten kost Netflix mogelijk niet alleen flink wat marktaandeel, maar kan ook leiden tot het verlies van content. Hoe groot dat verlies zal zijn, is nog niet duidelijk. Techsite Recode schreef eind vorig jaar dat Netflix een vijfde van het aantal uren video dat het momenteel in de Verenigde Staten aanbiedt, kan kwijtraken.

Hastings zei maandag dat zijn bedrijf zich niet van de wijs moet brengen door concurrenten en juist van hen moet leren. "Dit zijn allemaal fantastische, grote en financieel solide bedrijven, met belangrijke initiatieven. Ze gaan geweldige programma's brengen en ik zal jaloers zijn. Ze zullen een paar geweldige ideeën hebben en die zullen we willen lenen." Hij voegde toe: "We worden een betere bedrijfstak als we goede concurrenten hebben."