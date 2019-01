Waarom Disney en Apple jaloers zijn dat jij vandaag Netflix bingewatcht

"Het is natuurlijk vervelend, extra concurrentie", zegt Tim Poulus, financieel analist bij Telecompaper. "Maar tegelijkertijd: het is volledig ingecalculeerd. Het bedrijf heeft een mijlenverre voorsprong. Niemand zal het budget proberen te evenaren."

Datzelfde denkt Charles Vaneker, universitair docent communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "In feite begint Netflix aan deze wedstrijd met een 5-0 voorsprong. De concurrentie moet wel van heel goede huizen komen om die teniet te doen."

Miljarden dollars

Om die voorsprong te behouden is Netflix bereid diep in de buidel te tasten. Het bedrijf gaat grote schulden aan, zodat het dit jaar tussen de 12 en 13 miljard dollar kan uitgeven aan zogenoemde originals. Dit zijn onder meer de films en series die productiehuizen in opdracht van het platform maken. Denk aan bijvoorbeeld House of Cards, Orange Is The New Black en Stranger Things.

Nog geen enkele andere partij is tot nu toe bereid bedragen in deze orde van grootte uit te geven. En om er zeker van te zijn dat het budget vervolgens wordt omgezet in content die gebruikers ook graag willen kijken, trekt Netflix succesvolle tv-seriemakers weg van tv-zenders als ABC (onderdeel van Disney) en CBS.

Netflix waagt bewust een sprong in het diepe, in de hoop er als winnaar uit te komen. Mogelijk weten we op 1 januari 2020 meer.

