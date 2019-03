Spielberg zoekt steun om Netflix Oscars te ontzeggen

Regisseur Steven Spielberg wil de organisatie achter de Oscars vragen om films van streamingdiensten als Netflix of Hulu voortaan uit te sluiten van deelname. Hij is dat van plan aan te kaarten bij de volgende vergadering van de raad van bestuur van de Academy.

"Steven heeft een duidelijk idee over het verschil tussen streamingdiensten en bioscopen", zegt een woordvoerder van zijn productiebedrijf Amblin. "Hij zal blij zijn als anderen zich bij hem aansluiten. Hij zal afwachten wat er gebeurt."

De raad van bestuur, die waakt over de missie en visie van de Academy, denkt ook mee over de regels voor de Oscars, die worden gekozen door de ruim 7000 leden. Spielberg maakt momenteel deel uit van de raad, die uit 51 filmmakers bestaat.

Spielberg uitte in het verleden al eens kritiek op het verdienmodel van Netflix, dat volgens critici een bedreiging vormt voor traditionele cinema. "Als je voor tv kiest, dan ben je een tv-film. Goede werken verdienen dan een Emmy, maar geen Oscar."

Roma

Het onderwerp was dit jaar bijzonder relevant, omdat de Netflix-film Roma het bijzonder goed deed: de film haalde tien Oscarnominaties binnen en verzilverde er drie, onder meer Beste Regie en Beste Niet-Engelstalige Film. Daarnaast sleepte Netflix nog vijf andere nominaties binnen.

In de aanloop naar de Oscars benadrukte de Academy dat Roma voldeed aan alle kwalificatieregels. Zo was de film niet alleen online te zien, maar ook in de bioscoop. Welke regels Spielberg wil veranderen om mededinging onmogelijk te maken, is niet bekend.

Regisseur Ava DuVernay, die voor een Oscar genomineerd werd voor haar Netflix-documentaire 13th, breekt een lans voor het bedrijf. "Gewone leden mogen niet aanwezig zijn bij de vergadering van raad", schreef ze op Twitter. "Ik hoop dat de Academy ook filmmakers uitnodigt zoals ik, die er anders over denken."

Geen gratis films meer

Het debat speelt ook aan de andere kant van de oceaan: bioscoopketen Cineworld zegt uit protest tegen de opkomst van Netflix de samenwerking met de Britse filmprijs Bafta op. Leden van die filmorganisatie mogen daardoor niet langer gratis naar de film op vertoon van hun ledenpas.

Roma haalde bij de Bafta's vier prijzen binnen, waaronder Beste Film.