Wekdienst 18/3: pensioenacties en verdachten Kasteelmoord in hoger beroep

De politie in Australië heeft twee huizen in de deelstaat New South Wales doorzocht vanwege de terroristische aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Volgens Australische media woont in een van de doorzochte huizen de zus van de terrorist die vrijdag 50 mensen in en bij twee moskeeën in Christchurch doodschoot, de 28-jarige Australiër Brenton Tarrant. De dader van de aanslag kocht vorig jaar vier wapens en bijbehorende munitie via internet bij een Nieuw-Zeelandse wapenwinkel, Gun City.