Controverse rond Australische senator houdt aan: 'Eigooier verdiende klappen'

Dit weekend ontstond controverse rond Anning na een tweet over de aanslag in Christchurch, waarbij 50 mensen in en bij twee moskeeën omkwamen. Hij suggereerde dat de moordpartij op de moslims het gevolg was van het migratiebeleid. Die tweet was de aanleiding voor de actie van de 17-jarige William Connolly, die inmiddels bekend staat als egg boy.

Anning zei op een persconferentie dat hij de jongen sloeg uit zelfverdediging. "Als iemand jou slaat, dan reageer je en verdedig je jezelf. Australiërs doen dat al jaren zo. Gelukkig deden ze dat ook in de loopgraven, anders spraken we nu allemaal Duits."

Grote petitie

De Australische premier Morrison vindt dat de senator keihard bestraft moet worden voor het slaan van de tiener. De politie is een onderzoek gestart naar het ei-incident en kijkt daarbij zowel naar de aanval van de jongen als naar de klappen die Anning uitdeelt.

Meer dan een miljoen Australiërs hebben een petitie getekend om de nationalistische senator uit het parlement te verwijderen. Daarmee is het de meest gesteunde Australische petitie ooit.