Waterschappen zijn in heel Nederland meer belasting gaan heffen

De hoogte van de belastingen verschilt sterk per waterschap. Dat heeft te maken met allerlei kenmerken zoals de hoeveelheid water en de ligging.

Voor de hoogte van de waterschapsheffing maakt het ook uit of je een koophuis hebt of een woning huurt. Huiseigenaren betalen in De Dommel (Noord-Brabant) het minst: 252 euro per gezin per jaar. In Delfland (Zuid-Holland) is de belasting het hoogst met 479 euro.