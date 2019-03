Surfrocker Dick Dale, de man van de Pulp Fiction-riff, overleden

Dick Dale overleed gisteravond op 81-jarige leeftijd, bevestigde zijn vaste bassist Sam Bolle. Dale was de artiestennaam van Richard Anthony Monsour. Zijn vader was Libanees, zijn moeder Pools. Dick zou uitgroeien tot King of the Surf Guitar.

Veel van zijn eerste nummers bevatten invloeden uit het Midden-Oosten, waardoor hij vaak wordt genoemd als een van de eerste elektrische gitaristen die een exotisch geluid speelden. Hij wilde dat zijn geluid leek op wat hij hoorde bij het surfen en bereikte dat met galm-effecten op zijn gitaar. Het leverde een wet sound op, gecombineerd met een snelle, staccato-achtige manier van gitaarspelen.

Doktersrekeningen

Met zijn groep Del-Tones brak hij in het begin van de jaren 60 in de VS door, dankzij succesvolle liveshows en optredens in The Ed Sullivan Show op tv. Hij bleef tot op hoge leeftijd toeren en optreden. Ook om zijn doktersrekeningen te kunnen betalen, zei hij in 2015, want hij en zijn vrouw Lana hadden nogal wat gezondheidsproblemen.

Pulp Fiction leidde tot een herwaardering voor zijn werk en The Black Eyed Peas eerden Dick Dale door in 2005 het Misirlou-loopje te verwerken in hun nummer Pump It.