Tientallen doden en gewonden bij treinongeluk in Congo

Bij een treinongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen. 31 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde met een goederentrein in de provincie Kasai, ten oosten van de hoofdstad Kinshasa. De slachtoffers zijn vrijwel allemaal verstekelingen.

Een woordvoerder van de spoorwegpolitie zegt tegen het Franse persbureau AFP dat de meeste slachtoffers kinderen zijn en dat het dodental nog op kan lopen, omdat vijf gekantelde wagons nog niet omhoog getakeld zijn.

Slecht onderhouden

De zwaargewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de nabijgelegen plaats Kakenge. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

De staat van het spoorwegennet in de Democratische Republiek Congo is zeer slecht te noemen. In een maand tijd waren er drie ongelukken met treinen. Afgelopen maand kwamen nog vijf mensen om het leven bij een ongeluk met een passagierstrein in Kalenda. De spoorwegen zijn slecht onderhouden en veel materieel is afkomstig uit de jaren 60.