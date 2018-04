Straffen tot 27 jaar voor Vlaamse 'Kasteelmoord'

De hoofdverdachte in de zogenoemde Kasteelmoord in het Westvlaamse Wingene heeft 27 jaar cel gekregen. De aanklager had de maximale straf van dertig jaar geëist tegen de arts André Gyselbrecht (67), die in januari 2012 zijn schoonzoon om het leven liet brengen.

Ook drie andere verdachten zijn schuldig bevonden. Een Belgische tussenpersoon is veroordeeld tot 21 jaar, twee Nederlandse mannen hebben voor hun aandeel respectievelijk 27 jaar en 15 jaar gevangenisstraf gekregen.

Volgens de rechtbank in Brugge is bewezen dat de hoofdverdachte een huurmoordenaar heeft ingeschakeld om zijn familielid uit de weg te ruimen. De moord werd geregeld via een tussenpersoon. Er was een prijs afgesproken van 150.000 euro. De huurmoord werd uitgevoerd door een Eindhovenaar die inmiddels is overleden.

Opdrachtgever Gyselbrecht zou een "opgeblazen zelfbeeld" hebben en hij wordt omschreven als "manipulatief". Hij heeft nooit spijt betuigd sinds zijn bekentenis vorig jaar. Hij handelde, naar eigen zeggen, omdat zijn schoonzoon zijn eigen kinderen misbruikte.

Spanningen

De toen 34-jarige projectontwikkelaar Stijn Saelens werd zes jaar geleden doodgeschoten in zijn kasteel in de West-Vlaamse plaats Wingene. Zijn schoonvader, André Gyselbrecht, kwam meteen in beeld als dader. Er waren grote spanningen in de familie.

Gyselbrecht had al eens gezegd dat hij zijn schoonzoon een lesje wilde leren, omdat hij ernstige bedenkingen had hoe zijn kleinkinderen werden opgevoed. Saelens misbruikte volgens Gyselbrecht zijn zijn dochter en wilde hij dat het zou stoppen.

Enkele maanden voor de moord kwam het tot een hoogoplopende ruzie tussen de arts en zijn schoonzoon. Saelens zou hebben gezegd dat hij met zijn hele gezin naar Australië wilde verhuizen om daar een nieuw leven te beginnen.

Huurmoordenaar

Dat was voor Gyselbrecht het sein om in te grijpen: hij gaf de opdracht om Saelens uit de weg te ruimen. Een van de mannen die de moord moesten regelen, was een Nederlander, een drugshandelaar uit Zeeland. Hij ronselde de inmiddels overleden huurmoordenaar die Saelens zou ombrengen, hoewel hij dat tijdens de zitting altijd heeft ontkend.

Vorig jaar, dus vijf jaar na de moord, bekende de dokter alsnog dat hij opdracht heeft gegeven voor de moord. Jarenlang had hij volgehouden dat hij Saelens alleen maar had willen laten "afranselen". Zijn dochter, de weduwe van Stijn Saelens, heeft haar vader tijdens het proces vergeven en de rechtbank gevraagd om een humane straf. Het proces trekt veel mediabelangstelling in België.