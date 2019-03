Kabinet maakt klimaatdraai, maar duidelijkheid komt pas in april

Wat gaat Nederland doen om in 2030 bijna de helft minder CO2 uit te stoten dan in 1990? Gaan we dat doel halen? Wat gaat het kosten? En wie gaat dat betalen?

Die vragen stonden vandaag opnieuw centraal in politiek Den Haag. Daar presenteerden het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving de doorrekeningen van 128 maatregelen uit het Klimaatakkoord dat in december werd gesloten.

En de antwoorden op de drie laatste vragen? Haalbaarheid: waarschijnlijk niet. Kosten: 1,6-1,9 miljard euro per jaar. Verdeling: fifty-fifty tussen huishoudens en het bedrijfsleven.

Het CPB rekende bovendien uit dat door de klimaatplannen vooral de lagere- en middeninkomens, gepensioneerden en mensen met een uitkering erop achteruitgaan.

Kabinet maakt ommezwaai

Premier Rutte en Klimaatminister Wiebes kwamen in reactie op die berekeningen meteen met een aantal aanpassingen. Ze willen daarbij tegemoetkomen aan de veelgehoorde kritiek dat bedrijven te weinig bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en huishoudens te veel.

De snelle ommezwaai van het kabinet kwam als een grote verrassing, zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. "Het komt omdat de planbureaus het kabinet een behoorlijk draai om de oren hadden gegeven."

De belangrijkste aanpassingen van het kabinet:

verlaging van de energiebelasting voor burgers vanaf 2020

"verstandige" CO2-heffing voor bedrijven

voorkomen "oversubsidiƫring" van nieuwe elektrische auto's

meer "ondersteuning" van de tweedehandsmarkt elektrische auto's

geplande verhoging van vaste lasten voor benzine-/ dieselrijders gaat niet door

landbouw levert een "grotere bijdrage" in ruil voor extra geld

er komt minder CO2-opslag

Dit alles moet volgens Rutte leiden tot een "eerlijke verdeling". Huishoudens nemen straks een derde van de lasten voor hun rekening, bedrijven twee derde.

Belangrijk daarbij is om te vermelden dat het CPB ook verwacht dat bedrijven 80 procent van de extra kosten die ze straks moeten maken, zullen afwentelen op de consument. Producten en diensten worden dus sowieso duurder.