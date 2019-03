Haagse tevredenheid over 'uitgestoken hand' kabinet, PVV gelooft Rutte niet

In de Tweede Kamer is, ook bij enkele oppositiepartijen, waardering voor de snelle aanpassing van de klimaatplannen door het kabinet. Dat wil de energiebelasting voor burgers verlagen en bedrijven een heffing opleggen voor te veel uitstoot van het broeikasgas CO2.

Linkse partijen als PvdA, GroenLinks en de SP vragen al enige tijd om een CO2-heffing voor bedrijven, maar tot nu toe had het kabinet dit afgehouden. PvdA-leider Asscher is dan ook blij dat "het kabinet tot inkeer is gekomen". "Wij willen een groener en een eerlijker klimaatbeleid", aldus Asscher.

Gevulde hand

GroenLinks-leider Klaver ziet in deze toegezegde belasting voor de industrie een "uitgestoken hand" van het kabinet. "Dit is voor het eerst een gevulde hand", zei Klaver in een aparte persconferentie. "Als ik Rutte de klimaatplannen van GroenLinks hoor voorlezen, ga ik toch niet zitten simmen."