Milieuorganisaties, FNV: 'dikke onvoldoende' voor klimaatakkoord

Milieuorganisaties en de vakbond FNV stellen dat de doorrekening van het klimaatakkoord een "dikke onvoldoende" heeft opgeleverd. "De boodschap aan het kabinet is duidelijk", schrijven ze in een reactie. "Met halve maatregelen halen we de klimaatdoelen niet." Een CO2-heffing is nu onvermijdelijk geworden, vinden ze.

Ook toont de doorrekening volgens hen aan "dat de huishoudens onevenredig hard getroffen worden, terwijl de industrie juist ontzien wordt. De laagste inkomens worden twee keer zo hard getroffen als de hoogste.

De organisaties lieten vlak voor de presentatie van het ontwerp-klimaatakkoord in december al weten het akkoord niet te zien zitten. Ze betwijfelden of het klimaatdoel gehaald zou kunnen worden met de maatregelen. Bovendien wezen ze erop dat burgers veel meer zouden moeten gaan betalen dan grote bedrijven.

CO2-heffing

"De doorrekeningen van het PBL bevestigen onze analyse dat Nederland een beter klimaatakkoord verdient en nodig heeft. We leggen nu onze oplossingen weer op tafel, en gaan er vanuit dat daar nu wél serieus over te praten valt."

Bedrijven moeten volgens de organisaties niet alleen een CO2-taks krijgen, ze moeten ook een boete krijgen als ze hun uitstoot te weinig terugbrengen. De opbrengsten uit de heffing kunnen worden teruggegeven aan bedrijven die juist wel stappen nemen om te vergroenen.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) stelt dat het akkoord veel in beweging zet. "We zijn flink op weg met driekwart van de stroom die duurzaam wordt opgewekt, met 1,5 miljoen aardgasvrije woningen en twee miljoen elektrische auto's in 2030." Wel moeten de afspraken snel concreter worden gemaakt, vindt de NVDE.

Nog niet in Parijs

"De doorrekening laat zien dat we nog niet in Parijs, zijn maar al wel in Frankrijk", aldus voorzitter Olof van der Gaag. Daarmee doelt hij op de naleving van het Parijse Klimaatakkoord, waar het Nederlandse klimaatakkoord een uitvloeisel van is. Ook signaleert de NVDE dat de kosten meevallen: "Ter vergelijking: de zorg vraagt het veertigvoudige aan overheidsuitgaven (80 miljard)."

De brancheorganisatie van auto-importeurs, RAI Vereniging, is kritisch over de aannames over elektrische auto's. "In Nederland zijn de komende vijf jaar nog niet voldoende elektrische auto's in de verschillende segmenten beschikbaar", schrijft de RAI in een reactie.

Daarom wil de vereniging dat ook ingezet wordt op andere zuinige auto's, zoals plugin-hybrides. Daarnaast vindt de RAI dat er na 2025 een kilometerprijs zou moeten worden ingevoerd. "Verbruik je meer, dan stoot je meer CO2 uit en betaal je meer. Rijd je minder en stoot je minder CO2 uit, dan betaal je minder. Dat is een eerlijk systeem", aldus Steven van Eijck van de RAI Vereniging.