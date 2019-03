Oppositie: klimaatplannen 'onrechtvaardig', 'niet groen' en 'industrie te veel ontzien'

De SP valt ook over de mogelijke gevolgen voor lagere inkomens. SP-leider Marijnissen benadrukt dat het draagvlak voor de klimaatplannen niet wordt vergroot door "de energierekening te verhogen en de laagste inkomens de rekening te laten betalen". "Klimaatbeleid zal rechtvaardig zijn of niet zijn", zegt Marijnissen in een tweet.

Lastenverzwaring

De Partij voor de Dieren schat in dat de lastenverzwaring ruwweg drie miljard euro voor gezinnen is en twee miljard euro voor bedrijven. "Benieuwd hoe coalitie dat uitlegt. Lijkt erop dat lastenverzwaring niet eerlijk is in absolute zin", zegt Kamerlid Van Raan van de PvdD.

Ook de SGP heeft problemen met de stijging van de collectieve lasten. "De rekening wordt bovendien teveel neergelegd bij gezinnen met middeninkomens, vooral eenverdieners. Dat moet anders", aldus SGP-leider Van der Staaij.