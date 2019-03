Huawei klaagt Amerikaanse overheid aan om verbod op producten en diensten

De Chinese telecomreus Huawei stapt naar de rechter om weer volledig toegang te krijgen tot de Amerikaanse markt. De Amerikaanse overheid heeft zijn organisaties en diensten en hun toeleveranciers verboden om Huawei-producten en -netwerken te gebruiken uit angst voor spionage door de Chinese overheid.

De Amerikanen proberen ook bondgenoten, waaronder Nederland, ervan te overtuigen om niet in zee te gaan met Huawei, de grootste maker van apparatuur voor telecom- en internetnetwerken ter wereld. Er komen wereldwijd aanbestedingen aan voor de nieuwe 5G-netwerken, waarmee veel sneller mobiel internet mogelijk is. Daarmee kunnen miljarden worden verdiend.

Huawei stapt naar de rechter in Texas, waar het hoofdkantoor van het bedrijf in de VS is gevestigd. Het bedrijf claimt dat de Amerikaanse wet die Huawei aanmerkt als een veiligheidsrisico ongrondwettelijk is.

'Doodstraf'

De Chinezen zeggen dat de wet neerkomt op "de doodstraf" voor het bedrijf, omdat de wet ernstige schade berokkent, nu en in de toekomst. Het Amerikaanse verbod leidt tot een langzamere uitrol van 5G-netwerken en drijft de kosten voor consumenten op, volgens topman Guo Ping op een persconferentie waar de stap werd aangekondigd.

De belangrijkste juridisch adviseur van het bedrijf vindt dat de wet gebaseerd is op een aantal valse en onbewezen aannames. Er is voor zover bekend nog geen geval van spionage door de Chinese overheid via het bedrijf. De Amerikaanse overheid speelt volgens Huawei vuil spel. Washington zou Huawei als concurrent voor Amerikaanse bedrijven buitenspel willen zetten.

100 miljard dollar

Het wettelijk verbod volgde op een eerdere klap voor Huawei. De Amerikaanse verkopen van het bedrijf verdampten nadat een commissie van het Amerikaanse Congres Huawei en een ander Chinees bedrijf, ZTE, in 2012 had bestempeld als een veiligheidsrisico en telecombedrijven afraadde om zaken met de twee bedrijven te doen.

De omzet in de VS zakte ver weg. De VS is 20 tot 25 procent van de wereldwijde markt voor computer- en telecomtechnologie. Buiten Amerika doet het bedrijf nog steeds goed. De verwachte omzet over 2018 is 100 miljard dollar en voor dit jaar is het doel 125 miljard.

Huawei is een van de belangrijkste twistpunten tussen de VS en China op dit moment. Zo is Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in Canada opgepakt op verzoek van de Amerikanen, wat leidde tot furieuze reacties uit China.

Conflict

Het bedrijf spreekt tegen dat de Chinese overheid via het bedrijf communicatie kan afluisteren of mobiele netwerken in het Westen kan platleggen, bijvoorbeeld in een hoogoplopend conflict. Huawei doet er alles aan om dat aan te tonen.

Zo opende het bedrijf onlangs een kantoortje in Brussel waar de Huawei-broncode kan worden bekeken. Iets wat volgens experts overigens geen garantie is dat er geen achterdeur in de software zit. Er woedt in verschillende, vooral Europese, landen een discussie over het wel of niet toelaten van Huawei bij aanbestedingen voor 5G-netwerken.