Huawei opent 5G-testlab in hart EU, maar of zorgen nu weg zijn is de vraag

Het kamertje, waar er meerdere van zijn, is onderdeel van een nieuw cybersecuritycentrum dat vandaag is geopend. Het centrum staat in het politieke hart van Europa. Daarmee wordt er ook een duidelijk signaal aan de EU afgegeven: wij verkopen veilige producten en jij mag het hier zelf testen, dus doe vooral zaken met ons.

Die controle moet zorgen onder overheden over spionage door Huawei wegnemen. De angst is dat China via Huawei communicatie kan afluisteren of mobiele netwerken in het Westen kan platleggen, bijvoorbeeld in een hoogoplopend conflict. Tot nu toe is er geen bewijs naar buiten gekomen dat de verdachtmakingen ondersteunt.

Niettemin is met name de VS fel gekant tegen het idee dat EU-bondgenoten gebruik gaan maken van Huawei's apparatuur. Dat heeft ook een geopolitieke reden: Amerika ziet China's macht groter worden en wil dat voorkomen door druk te zetten op andere landen.

Een belangrijk symbool, noemt hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs het nieuwe centrum in Brussel. "Maar het geeft geen belangrijke garanties die Europese landen graag willen hebben. Die broncodes zijn niets meer waard als er een software-update wordt doorgevoerd. Dat betekent dat elke update weer gecontroleerd moeten worden en dat is monnikenwerk."