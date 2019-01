Wat doet Nederland met van spionage verdacht Huawei?

Volgens Van der Meer is het van groot belang dat er bewijs op tafel komt. "Dat zou het kantelpunt zijn in de discussie. Het zou mij niet verbazen als er bewijs is, de Chinezen zijn berucht als het gaat om achterdeurtjes en hacken. Die reputatie leidt er dan toe dat zulke geruchten ontstaan."

Hoe groot Huawei in Nederland precies is, is onduidelijk. De telecomproviders blijven daar vaag over, wat wel vaststaat is dat er Huawei-apparatuur in de mobiele netwerken hier zit. Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat Huawei deels het netwerk van T-Mobile onderhoudt.

En daardoor staat Nederland voor een belangrijke keuze: mag Huawei hier meebouwen aan 5G?