GroenLinks na werkbezoek in China tegen 5G-netwerk van Huawei

GroenLinks wil niet dat Nederland het 5G-netwerk van de Chinese telecom-gigant Huawei gaat gebruiken. In plaats daarvan moet Nederland zoeken naar Europese providers als het Zweedse Ericsson of het Finse Nokia, vindt de oppositiepartij. In Nederland is nog geen besluit genomen over wie de opdracht krijgt om apparatuur te leveren die nodig is voor 5G.

"In zee gaan met Huawei is een onaanvaardbaar groot risico zolang de greep van de communistische partij op het Chinese bedrijfsleven zo groot is", aldus GroenLinks-fractievoorzitter Klaver. Samen met Kamerlid Van Ojik waarschuwt Klaver voor de risico's van bedrijfsspionage en hacking.

"In China registreren miljoenen camera's op straat elke stap van burgers, in bedrijven wordt vanuit een verplicht ingestelde partij-cel toezicht gehouden op de directie en werknemers", zegt Klaver over zijn eigen ervaringen in het land tijdens een werkbezoek.

Het Chinese Huawei maakt mobiele telefoons, tablets en alles wat achter de schermen nodig is om ze te laten werken, zoals antennes, zendstations en netwerkapparatuur. Huawei is voor veel bedrijven een logische keus, omdat het technisch hoogwaardige producten levert en relatief goedkoop is.

Maar steeds meer Westerse landen zijn bang dat de Chinese overheid het bedrijf gebruikt voor spionage en dus weren ze Huawei als kandidaat voor de aanleg van 5G, de opvolger van het huidige mobiele netwerk 4G.

Veiligheidsonderzoek

Staatssecretaris Keijzer waarschuwde onlangs ook al dat Nederland zich niet naïef moet opstellen in de discussie over Huawei.

Er loopt momenteel een veiligheidsonderzoek door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), waarbij wordt gekeken of Huawei voldoende te vertrouwen is. T-Mobile en KPN maken voor hun 4G-netwerk al gebruik van de Chinese technologie.

De VS verdenkt de Chinese multinational van spionage en heeft de grens gesloten voor de producten en diensten van Huawei. Ook Australië, Nieuw-Zeeland en Japan hebben al duidelijk gemaakt dat Huawei niet hoeft te rekenen op de opdracht voor de aanleg van het 5G-netwerk.