Huawei-topman: VS kan ons niet verpletteren

De oprichter en topman van Huawei, Ren Zhengfei, heeft in een interview met de BBC hard uitgehaald naar de VS. "Het land kan ons onmogelijk verpletteren", zegt hij. Het Chinese concern ligt de laatste maanden onder een vergrootglas, het wordt verdacht van spionage. Hard bewijs is er tot nu toe niet.

De ceo van Huawei is mediaschuw en geeft weinig interviews, maar treedt sinds de arrestatie van zijn dochter en de Amerikaanse verdachtmakingen vaker naar buiten.

"Zelfs als de VS andere landen ertoe beweegt om tijdelijk geen zaken met ons te doen, kunnen we gewoon afschalen. En doordat de VS ons blijft aanvallen dwingt het ons om onze producten en diensten te verbeteren", zegt de topman. "Amerika vertegenwoordigt de wereld niet", voegde hij daaraan toe. "Het land representeert alleen een deel van de wereld."

De VS laat de Chinese fabrikant niet toe bij de bouw van zijn 5G-netwerken en roept bondgenoten op om hetzelfde te doen. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken waarschuwde deze maand dat zaken blijven doen met Huawei de samenwerking met de VS kan bemoeilijken.

'Bij spionage sluit ik het bedrijf'

Zhengfei ging in het gesprek ook in op de beschuldiging van spionage. "De Chinese overheid heeft altijd gezegd dat er geen achterdeurtje geïnstalleerd zal worden. En dat zullen wij ook niet doen." Via zo'n achterdeurtje zou communicatie kunnen worden afgeluisterd. De topman stelt dat zijn onderneming dit nooit zal doen. "Ons bedrijf zal nooit spionageactiviteiten ondernemen, dan sluit ik het bedrijf."

De BBC vroeg Zhengfei ook naar de situatie rond zijn dochter, de financieel topvrouw van het bedrijf. Die is in Canada gearresteerd op verdenking van het schenden van de sancties tegen Iran en riskeert uitlevering aan de VS.

Hij noemt de actie van Amerika politiek gemotiveerd: "De VS houdt ervan om anderen sancties op te leggen, wanneer er problemen zijn zullen ze dat soort methoden gebruiken. Daar verzetten wij ons tegen. Maar nu we op dit pad zitten, zullen we de rechters over deze zaak laten beslissen."

Risico's aankunnen

Zondag meldde de Financial Times dat het Verenigd Koninkrijk denkt de risico's van Huawei's 5G-netwerk aan te kunnen. Het interview met de topman volgde een dag later. De boodschap van het VK zou ertoe kunnen leiden dat andere landen in Europa ook anders tegen het Chinese concern aan gaan kijken.

Onder meer Duitsland overweegt juist om het bedrijf uit te sluiten bij de aanleg van 5G. Het Nederlandse kabinet komt naar verwachting voor de zomer met een besluit, als onderdeel van de zogeheten 'China-strategie' waarin staat hoe Nederland wil samenwerken met China en Chinese bedrijven. Eerder zei staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken dat Nederland niet naïef moet zijn over de mogelijke gevaren.

Nieuw-Zeeland liet gisteren weten dat Huawei nog niet helemaal is uitgesloten als deelnemer bij de aanleg van 5G-netwerken. In november had de veiligheidsdienst van het land telecomprovider Spark nog verboden om in zee te gaan met het Chinese bedrijf.