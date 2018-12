Canada arresteert topvrouw Huawei vanwege schending Iran-sancties

Canadese autoriteiten hebben de financieel directeur van telecomconcern Huawei gearresteerd. Topvrouw Meng Wanzhou werd zaterdag aangehouden in Vancouver.

Meng wordt vermoedelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar het bedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Op verzoek van Meng worden er geen details naar buiten gebracht. Vrijdag bepaalt de rechter of Meng op borgtocht vrij mag worden gelaten.

Naast financieel directeur is Meng ook vicevoorzitter van de raad van bestuur en dochter van oprichter Ren Zhengfei.

Huawei laat in een reactie weten niet bekend te zijn met enig foutief handelen door Meng en zegt zich te houden aan de sancties van de VS. De Chinese ambassade in Canada heeft de onmiddellijke vrijlating van Meng geƫist.

Amerikaanse producten

Amerikaanse autoriteiten proberen Huawei al zeker twee jaar voor de rechter te krijgen. Het bedrijf wordt verdacht van het verschepen van Amerikaanse producten naar Iran en andere landen waarvoor de VS handelsbeperkingen heeft opgelegd.

Sinds vorige maand zijn alle handelsbeperkingen tegen Iran die met het nucleaire akkoord van 2015 nog werden opgeheven, weer van kracht.

In april meldde The Wall Street Journal dat de Amerikaanse justitie een onderzoek was gestart naar Huawei.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei toen dat China zich verzet tegen elke eenzijdige sanctie die een land op zijn eigen wetgeving baseert. De woordvoerder waarschuwde de VS geen acties te ondernemen die het vertrouwen van investeerders verder zou ondermijnen.

Handelsconflict

Afgelopen zomer liep het handelsconflict tussen de VS en China hoog op. De landen bestookten elkaar met importheffingen. Vorige week spraken de landen af dat er voorlopig geen nieuwe importheffingen bijkomen.