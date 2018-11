VS voert alle sancties van voor Iran-deal opnieuw in

Alle sancties tegen Iran die Amerika met de nucleaire deal in 2015 ophief, zijn vanaf komende maandag weer van kracht. De strafmaatregelen gaan onder meer de Iraanse scheepvaart, energiesector en financiële sector raken.

De sancties raken ook landen die niet stoppen met het importeren van Iraanse olie, en buitenlandse bedrijven die zakendoen met Iraanse instellingen die op een zwarte lijst staan, zoals de centrale bank.

De VS hebben "een campagne van economische druk gelanceerd om het regime de middelen te ontzeggen die het nodig heeft voor zijn bloedige agenda", verklaarde president Trump.

Verrijking

Volgens het Witte Huis heeft Iran door de sancties minder inkomsten om terroristische groepen te steunen en nucleaire programma's en raketten te financieren, wereldwijde instabiliteit te stimuleren en Irans leiders te verrijken.

In mei trok de VS zich terug uit de deal. Drie maanden later voerde de Amerikaanse regering al enkele strafmaatregelen in. De Iraanse president Rohani zei toen dat de VS daarmee kinderen, patiënten en de hele natie raakt.