Rohani: VS zal spijt krijgen van de sancties tegen Iran

De Iraanse president Rohani heeft in een live televisietoespraak uitgehaald naar de VS. Vannacht worden vanuit de VS de sancties tegen Iran weer ingevoerd die Amerika in 2015 ophief, toen het meedeed aan de zogenoemde atoomdeal die de internationale gemeenschap met Iran sloot. President Trump gelooft niet meer in die deal, omdat hij denkt dat dat Iran in staat stelt om weer aan zijn nucleaire programma te werken. Daarom stelt hij nieuwe strafmaatregelen in.

Volgens Rohani staat de VS hiermee internationaal alleen en zal het spijt krijgen van de herinvoering van de sancties. Rohani zei dat de VS hiermee kinderen, patiƫnten en de hele natie raakt.

Mes in de hand

Bij de eerste ronde van de Amerikaanse sancties wordt de handel in staal, aluminium en kolen weer verboden. Ook het financiƫle verkeer valt weer onder de sancties. In november komen er nog andere sancties bij: dan wordt de handel in olie en olieproducten, het belangrijkste exportproduct van Iran, stilgelegd.

Over Trumps recente uitspraak dat hij zonder voorwaarden vooraf met Rohani wil praten zei Rohani: "Als iemand een mes in zijn hand heeft en wil praten, moet hij eerst het mes opbergen."

Ook begon Rohani, net als veel van zijn voorgangers deden, over de door de CIA gesteunde coup in 1953, waarbij Irans eerste gekozen premier werd afgezet en de sjah in het zadel kwam. Rohani zei dat de VS Iran genoegdoening moet geven voor die interventie.