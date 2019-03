Topvrouw Huawei klaagt Canada aan

De financiƫle topvrouw Meng Wanzhou van Huawei klaagt de Canadese overheid aan vanwege haar arrestatie in december. Volgens Meng zijn haar rechten ernstig geschonden.

De topvrouw van het Chinese elektronica bedrijf werd begin december op verzoek van de Verenigde Staten opgepakt op het vliegveld van Vancouver. Ze wordt verdacht van fraude en het omzeilen van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Bij haar aanhouding zou in eerste instantie zijn gezegd dat het om een routinecontrole ging. Pas na drie uur kreeg ze naar eigen zeggen te horen dat ze officieel was gearresteerd. In de tussentijd zouden de Canadese autoriteiten haar spullen hebben doorzocht op zoek naar bewijs. De advocaten van Meng zeggen dat dit in strijd is met haar rechten.

Borgtocht

Meng is op borgtocht vrijgelaten. Ze verblijft in een huis in Vancouver in afwachting van haar mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Vrijdag werd bekend dat Canada akkoord gaat met de uitlevering.

De rechter moet nu beoordelen of het uitleveringsverzoek aan alle regels voldoet. Daartoe worden er ook mensen gehoord.

Meng is de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei. Ze begon in 1993 op de afdeling klantenservice en heeft zich opgewerkt tot financieel directeur. Haar arrestatie leidde tot spanningen tussen China en de Verenigde Staten.