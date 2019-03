Huawei in paginagrote advertentie: geloof niet alles wat je hoort

Het Chinese telecombedrijf Huawei heeft een paginagrote advertentie geplaatst in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. "Geloof niet alles wat je hoort en kom bij ons op bezoek", staat in de open brief aan Amerikaanse media.

Huawei-topvrouw Catherine Chen schrijft dat de Amerikaanse regering "enkele misverstanden" de wereld in heeft geholpen over het bedrijf. Met de open brief wil ze meer onderling begrip kweken, schrijft ze.

De Amerikaanse regering is bang dat het 5G-netwerk dat Huawei ontwikkelt, misbruikt kan worden voor spionage door China. Voor Amerikaanse bedrijven is het daarom verboden om Huawei-technologie te gebruiken. Vorige maand riep minister Pompeo van Buitenlandse Zaken Europese landen nog op om geen zaken meer te doen met het Chinese bedrijf. Staatssecretaris Keizer van Economische Zaken zei in januari dat Nederland zich in deze discussie niet naïef moet opstellen.

Lichtend voorbeeld

In de advertentie noemt Chen de VS een "lichtend voorbeeld" vanwege de passie voor technologische vooruitgang. "Ook wij zijn geïnspireerd door jullie verleden van creativiteit en hard werken", schrijft ze. Ze benadrukt dat Huawei in 170 landen actief is, waaronder regio's die zijn getroffen door oorlogen of rampen. "Plaatsen waar andere bedrijven niet komen."

Amerikaanse media worden dus uitgenodigd voor een bezoek aan het bedrijf en de werknemers. "Ik hoop dat jullie aan de lezers, kijkers en luisteraars overbrengen wat jullie zien en hen laat weten dat onze deuren altijd openstaan."