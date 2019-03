EVP stelt Orbán ultimatum: andere koers, anders niet meer welkom

De Hongaarse premier Orbán moet zijn campagne tegen de EU staken en zijn verontschuldigingen aanbieden aan zijn partijgenoten in de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP), heeft EVP-fractievoorzitter Manfred Weber in Beieren geëist. Op dit moment hangen overal in Boedapest verkiezingsposters van Orbáns partij met de afbeelding van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, waarop het beleid van de EU wordt aangeklaagd.

De Duitse Europarlementariër Weber is zelf kandidaat namens de EVP om Juncker op te volgen. Hij reageerde vandaag op de oproep van verschillende partijen in de EVP, waaronder het Nederlandse CDA, om de partij van Orbán uit de Europese Volkspartij te zetten. Ze vinden dat de Hongaar met zijn anti-immigratiebeleid en ingrepen in de rechtsstaat de christendemocratische waarden schendt.

"Fidesz, de partij van Orbán, moet beseffen dat de postercampagne aanzienlijke schade heeft aangericht en dat onmiddellijk moet stoppen", aldus Weber. De Europese christendemocraten praten op 20 maart in Brussel over de positie van Fidesz binnen de EVP.

Een grens trekken

Voor Weber is de maat vol na de herhaaldelijke verbale aanvallen van de afgelopen dagen door Orbán. "Het gaat om waarden die we allemaal delen en waar we een grens trekken", aldus Weber. In de Duitse Bild Zeitung voegt hij nog een derde voorwaarde toe voor het blijven van Orbáns partij binnen de EVP: Weber eist dat de Midden-Europese Universiteit, opgericht door de miljardair-filantroop George Soros, open mag blijven in Boedapest.

Onder zware druk van Orbán moet de universiteit in september zijn deuren sluiten. De universiteit, die zowel Hongaarse als Amerikaanse diploma's uitreikt, wil toekomstige leiders voorbereiden op het bouwen van open en democratische samenlevingen.

Ultimatum

Als de Hongaren de komende twee weken op dezelfde voet verdergaan en geen berouw tonen, dan ziet Weber geen andere mogelijkheid dan ze op 20 maart uit de partij te zetten. "Ik wil een duidelijk signaal van Orbán anders is het afgelopen."