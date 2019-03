Genoeg Europese christendemocraten voor uitsluiten partij Orbán

De Hongaarse partij Fidesz van premier Orbán komt in het Europees Parlement steeds verder onder druk te staan. Binnen de Europese Volkspartij (EVP) hebben twaalf partijen uit negen landen gevraagd om de uitsluiting of opschorting van het lidmaatschap van Fidesz.

Donderdag vroegen de Belgische en Luxemburgse christendemocraten EVP-voorzitter Joseph Daul in een brief om Orbán en Fidesz uit de EVP te zetten. "Orbán en Fidesz gaan in tegen de christendemocratische ideologie en waarden", schreven ze in de brief. Ook het CDA stelde in een verklaring op de website de partij ter discussie.

Verkiezingsposters

Er is al lang irritatie binnen de EVP over premier Orbán, met name over de rechtsstaat en de persvrijheid in Hongarije. Ook de wijze van campagne voeren, met verkiezingsposters met daarop de beeltenis van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en binnenkort ook Eurocommissaris Frans Timmermans, valt slecht.

Om een procedure tegen Orbán te kunnen starten was de steun nodig van minstens zeven partijen uit vijf verschillende landen. Dat aantal is nu ruimschoots gehaald. Of ook het CDA de procedure steunt, is niet bekend.

Op 20 maart wordt op een bijeenkomst verder gesproken over de toekomst van Fidesz binnen de EVP.