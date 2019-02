CDA stelt positie Orbán binnen Europese christen-democraten ter discussie

Irritatie

Er is al lang irritatie binnen de EVP over premier Orbán, met name over de rechtsstaat en de persvrijheid in Hongarije. De laatste weken komt dat tot een kookpunt. Vorige week stelde Europese Commissie-voorzitter Juncker, ook van de EVP, opnieuw dat Orbán niet bij de christen-democraten thuishoort.

Om een procedure tegen Orbán ook echt te starten, moeten meer partijen zich bij het verzoek aansluiten. Uiteindelijk wordt er dan binnen de EVP besloten of Orbáns partij Fidesz mag blijven, wordt geschorst of wordt geroyeerd.