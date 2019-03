Orbán richt pijlen op Timmermans met campagneposter

Orbán is boos op de "bureaucraten" uit Brussel, omdat die volgens hem Hongarije de wet willen voorschrijven. Hij richt zijn pijlen nu op Timmermans, omdat de Nederlandse Eurocommissaris niet alleen de man is die Hongarije wijst op de regels van de rechtsstaat, maar ook een van de belangrijkste kandidaten is om Juncker op te volgen. Soros is al langer een doelwit van Orbán. Volgens hem gebruikt Soros zijn miljarden om de politieke besluitvorming te beïnvloeden en migratie te bevorderen.

In het interview met Welt am Sonntag zegt Orbán dat hij de vluchtelingencrisis van 2015 nog niet als beëindigd beschouwt. "Alles wat we sinds 2015 hebben meegemaakt, zal in grotere mate opnieuw gebeuren."

Twee weken geleden was Timmermans op campagne in Hongarije. Hij werd toen permanent gevolgd door twee mannen die hem filmden en vragen stelden. Of de mannen overheidsagenten waren, kon een woordvoerder van Timmermans na het bezoek niet zeggen.

EVP

Orbán reageert in het interview ook op oproepen van Europese christendemocraten om zijn partij uit de Europese christendemocratische fractie (EVP) te zetten. Hij noemt dat een initiatief van nützliche idioten, nuttige idioten, een term die wordt toegeschreven aan de Russische revolutieleider Lenin. "Terwijl ze geloven in de strijd, dienen ze de belangen van de tegenstanders", zo legt Orbán de uitdrukking uit.

De discussie ontstond deze week nadat Belgische christendemocraten een brief hadden geschreven met het verzoek om een discussie over Orbáns Fidesz-partij binnen de EVP te starten. Ook de christendemocratische lijsttrekker voor de verkiezingen, de Duitser Manfred Weber, noemde een vertrek van Fidesz uit de EVP deze week een optie. "Het is in werkelijkheid een aanval van links met de bedoeling de positie van de EVP te verzwakken. Als ze met ons klaar zijn, richten ze hun pijlen op de Oostenrijkers of de Italianen", aldus Orbán in de krant.