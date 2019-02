Frans Timmermans hinderlijk gevolgd bij bezoek aan Hongarije

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie is geïntimideerd tijdens een bezoek aan Hongarije. Daar was hij vorig weekend omdat het land overhoop ligt met de Europese Commissie vanwege de fel nationalistische koers. Timmermans zou tijdens dat bezoek overal zijn gevolgd door onbekenden die hem constant filmden, schrijft De Telegraaf.

Volgens de krant denken bronnen rond Timmermans dat hij werd gevolgd door agenten van de Hongaarse overheid. Ze spreken van een "vijandige ontvangst door de regering". Het was des te opvallender, omdat Timmermans bewust niet bekend had gemaakt wat zijn agenda was. Het is onduidelijk hoe de Hongaren wisten waar hij verbleef.

Steeds weer twee mannen

Timmermans was in Hongarije als de 'Spitzenkandidat' van de Europese sociaal-democraten; hij is voor die partij de kandidaat voor de post van voorzitter van de Europese Commissie. Als eerste vicevoorzitter van diezelfde Commissie is Timmermans nu nog verantwoordelijk voor de naleving van de regels van de democratische rechtsstaat. In die functie botst hij al langere tijd met de regering van premier Orbán.

Volgens De Telegraaf was het volgen door de onbekenden hinderlijk. Overal waar Timmermans kwam, filmden twee mannen hem met hun telefoon, onder meer bij een tv-studio, bij zijn hotel en ook bij een ontmoeting met vakbondsleiders. "Steeds weer stonden er twee mannen. Ze filmden en zeiden niets", citeert de krant een bron.