Rutte: kies voor doeners, niet voor schreeuwers

"Kies voor doeners, niet voor schreeuwers." Dat zei Mark Rutte bij de aftrap van de VVD-campagne in Putten. "Met schreeuwen en tegenover elkaar staan bereiken we niets", zei hij. Namen noemen van schreeuwers deed hij niet. "Dat is Haags", vindt de VVD-leider. Zijn boodschap is er vooral één van samenwerken. "Stop met schreeuwen, met naast elkaar staan bereik je meer in een land dan met tegenover elkaar staan."

Bij de aftrap van de campagne nam Rutte symbolisch een vaasje in ontvangst. In een open brief aan alle Nederlanders vergeleek hij Nederland eind vorig jaar met een breekbaar vaasje "dat door 17 miljoen gewone en bijzondere mensen wordt vastgehouden".

Bij eerdere campagnes hekelde Rutte de "schreeuwers" ook al, maar nu verwees hij ook naar "politieke schreeuwers".