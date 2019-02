Woede in Tweede Kamer over verkeerde voorspelling energierekening

De Tweede Kamer is woedend over de fout die het kabinet maakte bij de voorspelling van de energierekening voor 2019. "Dit is voor ons niet acceptabel", zegt Kamerlid Mulder van regeringspartij CDA. Coalitiepartner VVD vindt de fout ook onvergeeflijk. "Er zijn sommen gemaakt op basis van oude gegevens, dat mag niet gebeuren."

Vanochtend werd bekend dat het kabinet achterhaalde gegevens heeft gebruikt bij de ramingen van de gemiddelde energienota van burgers. Op basis van die gegevens deed staatssecretaris Keijzer in december een forse stijging van de rekening nog af als bangmakerij, maar ze erkent nu dat ze het mis had.

Slecht voor het vertrouwen

Ook de oppositiepartijen zijn kwaad en voelen zich in hun hemd gezet omdat zij bijna allemaal hadden gewaarschuwd voor een hogere energierekening in 2019. SP-leider Marijnissen: "Dit is een grof schandaal, het kabinet liegt dat het barst. We werden weggehoond met onze waarschuwingen." Ook de PVV spreekt van liegen en bedriegen.

Volgens regeringspartijen ChristenUnie en D66 is de fout slecht voor het vertrouwen van de burger in de overheid, en dan met name het klimaatbeleid van de overheid. "Wordt bij de doorrekening van het klimaatakkoord wel van de juiste cijfers uitgegaan?" vraagt D66-Kamerlid Sienot zich af.

"Wat een ongelofelijke stommiteit", zegt ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber. "Dit zorgt voor onrust in de samenleving. Hoe gaan we ervoor zorgen dat burgers weer vertrouwen gaan krijgen?"

Compensatie

De oppositiepartijen willen dat het kabinet nu al de toezegging doet dat de hogere energierekening wordt gecompenseerd als de koopkracht voor veel huishoudens daardoor lager blijkt uit te pakken dan voorgespiegeld.

Maar nu al een compensatie beloven gaat minister Wiebes te snel. Hij verwacht volgende maand nieuwe ramingen van de koopkrachtcijfers over 2019. Hij heeft ook het Planbureau voor de Leefomgeving "een update" gevraagd van de verwachte energiekosten. Wat hem betreft gaat de discussie daarna verder.

Wiebes verklaarde eerder vandaag al dat het kabinet duidelijker had moeten zeggen dat de inschattingen voor de energienota van 2019 waren gebaseerd op cijfers van meer dan een jaar oud.