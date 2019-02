Wiebes: kabinet had duidelijker moeten zijn over energierekening

Minister Wiebes vindt dat het kabinet duidelijker had moeten zijn over zijn berekening van de energierekening voor dit jaar. Het had moeten zeggen dat er gebruik is gemaakt van ramingen uit 2017, die dus "niet meer kakelvers" waren. Dat zegt hij in reactie op het bericht dat de gemiddelde nota voor gas en elektriciteit veel meer stijgt dan verwacht.

Het CBS meldde afgelopen weekend dat Nederlanders dit jaar gemiddeld 334 euro meer gaan betalen dan vorig jaar. Staatssecretaris Keijzer deed een stijging van ruim 300 euro in december nog af als bangmakerij, maar nu blijkt dat zij zich op cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2017 baseerde. Dat bureau had geen recentere cijfers beschikbaar.

Koopkracht

Wiebes geeft toe dat de hogere stijging een negatief effect kan hebben op de koopkracht. "Want energie is een van de dingen die koopkracht bepalen." Hij zegt daar in augustus, in aanloop naar Prinsjesdag nog eens goed naar te zullen kijken. "Want we passen altijd goed op de koopkracht."

De minister baalt ervan dat het kabinet niet wat meer slagen om de arm heeft gehouden, "Zo van: jongens, denk eraan dat dit ramingen zijn en dat het zeker niet zeker is dat het bij deze getallen blijft". Hij vindt het ook vervelend dat de energierekening zoveel hoger uitvalt, "want ik ben ervoor dat we gewoon koopkrachtverbetering gaan zien. Mensen hebben daar behoefte aan en dan helpt dit niet."