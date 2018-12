Zorgen over flink hogere energierekening, ook bij coalitiepartijen

Begin januari worden de prijzen van de andere zeven grote energiebedrijven bekend. "Dan kunnen we ook precies zeggen wat de energiekosten worden", zegt een woordvoerder van stichting Milieu Centraal.

René de Visser uit Breezand kreeg al wel een brief van zijn energieleverancier. "Ik had eigenlijk minder verbruikt dan voorgaande jaren", zegt hij. "Dus ik dacht: dat gaat de goede kant op." Toch moet hij volgend jaar zo'n 30 euro per maand meer betalen voor gas.

Voor mensen die veel stroom gebruiken en juist weinig gas, kan de regeling juist wel eens positief uitvallen want belasting op elektriciteit gaat juist omlaag.

Het kabinet berekende overigens in september dat de meeste Nederlanders er, ondanks deze kostenpostverhoging, qua koopkracht toch op vooruit gaan.