Wat gebeurt er met jouw koopkracht in 2019? Bekijk het hier

De meeste huishoudens hebben volgend jaar meer te besteden, gemiddeld 35 euro per maand. Maar niet iedereen gaat erop vooruit. Dat constateert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat de koopkrachtveranderingen voor honderd voorbeeldgezinnen heeft berekend. Van deze honderd gaan er vijf op achteruit, veelal werkenden met een lager inkomen.

De grootste procentuele koopkrachtdaling is -0,9 procent, de grootste stijging +2,8 procent. Die -0,9 procent (26 euro per maand) betreft een koppel met een kind waarvan de een 25.000 euro en de ander 10.000 bruto verdient.

Die +2,8 procent (65 euro per maand) is voor een kinderloos koppel, van wie er een werkt en 35.000 euro verdient. Dat is ongeveer het modale inkomen in Nederland.

Bekijk hier wat er volgend jaar met jouw koopkracht gebeurt. Kies voor de situatie die (het meest) overeenkomt met die van jou: