Waarom koopkrachtcijfers weinig zeggen over jouw koopkracht

Morgen is het weer zover, dan is het Prinsjesdag. Op de derde dinsdag van september presenteert het kabinet de Rijksbegroting voor het komende jaar, beter bekend als de Miljoenennota. Het is een dag vol tradities, hoedjes en economische termen als koopkracht.

Een officieuze traditie in de aanloop naar deze dag werd ook dit jaar niet overgeslagen. Enkele stukken lekten al uit. Zo werd vorige week bekend dat de Nederlandse bevolking komend jaar op een koopkrachtstijging van 1,5 procent kan rekenen. Maar let op: die 1,5 procent is een mediaan. Dat betekent dat voor de helft van de Nederlanders de koopkracht met een lager percentage stijgt, en voor sommigen zelfs daalt.

Dit soort nieuws over koopkracht maakt altijd veel los bij politici. "Eerst zien, dan geloven" en "wat heb je aan een paar tientjes" zijn twee van de reacties van de oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn wel blij met de stijging. Voor hen is dit het bewijs dat hun beleid - financieel gezien - positief uitpakt voor de meeste mensen.

Maar voor veel Nederlanders blijft het vaag wat die koopkracht nou eigenlijk is en wat zo'n stijging voor hun eigen portemonnee betekent. En dat terwijl politici er hele dagen over kunnen praten. Wat betekenen die koopkrachtcijfers uit de Miljoenennota nou eigenlijk voor jou?