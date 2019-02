Op weg naar verkiezingen: Rutte moet weg, Genee bij de SP en 'het beschaafde midden'

Anti-Rutte

PVV-leider Wilders begon zijn campagne in Enschede. Zijn flyers logen er niet om: "Stuur Rutte weg", is de boodschap van de PVV-voorman. Hij maakt daarmee van de Provinciale Statenverkiezingen een vertrouwensstemming over het kabinet.

Daar heeft Wilders heel bewust voor gekozen, zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Uit onderzoek blijkt dat zijn kiezers het meest ontevreden zijn over het land en over hun eigen situatie. Maar ze zijn moeilijk te motiveren om naar de stembus te gaan. Met zijn campagne hoopt Wilders dat zijn kiezers nu toch het gevoel krijgen dat ze iets kunnen doen, namelijk Rutte wegsturen."

De PVV heeft op dit moment in iedere provincie zetels in de Provinciale Staten, maar bestuurt nergens mee. Ook nu wil de partij overal deelnemen aan de verkiezingen. Voor het eerst moet Wilders daarbij ook de concurrentie aangaan met Forum voor Democratie. De partij van Baudet doet dit jaar voor de eerste keer mee met de Statenverkiezingen en dingt dus ook mee naar zetels in de Eerste Kamer. Volgens Fresen speelt ook dat gegeven mee bij Wilders' keuze voor zijn anti-Rutte-campagne.

In Enschede waait het behoorlijk, wat bij sommige omstanders leidt tot hilariteit. "Geert, je hebt je haar in de war!" Verder willen veel mensen met Wilders op de foto: