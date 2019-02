Arib over clash in Kamer: 'Dit kan niet, zo ga je niet met elkaar om'

De Kamervoorzitter kan zich altijd beroepen op de regels in het Reglement van Orde. Daarin staat dat Kamerleden of bewindspersonen die anderen beledigen of de orde verstoren door de voorzitter kunnen worden vermaand en de gelegenheid krijgen hun woorden terug te nemen - wat PVV-Kamerlid De Graaf gisteren ook deed. Doen ze dat niet en gaan ze door met hun beledigende taalgebruik, dan kan de voorzitter hun het woord ontnemen. De politici in kwestie mogen dan niet meer meedoen met het debat.

Lijken

Tot 2001 had de voorzitter van de Tweede Kamer nog meer bevoegdheden. Hij kon toen woorden of uitdrukkingen die in zijn ogen 'onparlementair' waren uit het officiële debatverslag laten schrappen. Die geschrapte uitspraken zijn bekend komen te staan als de 'lijken' van het parlement. Van 1934 tot 2001, de periode dat deze regeling bestond, is er 458 keer gebruik van gemaakt, blijkt uit onderzoek van parlementair historici Carla Hoetink en Peter Bootsma.

Het laatste 'lijk' is afkomstig van centrumdemocraat Hans Janmaat. In 1993 zei hij in een debat over een gewelddadig neergeslagen studentenprotest dat hij wel begreep waarom toenmalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller moeite had met het optreden van de politie. "U denkt dat al uw politieke vriendjes heel fatsoenlijke jongetjes zijn, maar dat zijn ze niet." Deze uitspraak werd uit het verslag geschrapt.

Karaktermoord

Parlementariërs die anderen ervan beschuldigden te misleiden, chanteren of liegen, kregen eigenlijk altijd te maken met een schrapping, aldus Hoetink en Bootsma. Volgens oud-Kamervoorzitter Dolman, die onlangs overleed, pleegde je daarmee namelijk karaktermoord. "En in een instituut dat van het debat moet leven, is dat per definitie ontoelaatbaar."

Overigens beschuldigen Kamerleden elkaar nu wel vaker van liegen. Dat gebeurde vandaag nog in een debat over mijnbouw, waarin CDA-Kamerlid Agnes Mulder SP'er Sandra Beckerman verwijt dat zij niet de waarheid spreekt: "Mevrouw Beckerman liegt."