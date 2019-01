Dick Dolman was strenge Kamervoorzitter, die hield van het debat

Oud-Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman is vorige week woensdag op 83 jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie via een overlijdensbericht in NRC bekendgemaakt.

Dolman had een lange staat van dienst in Den Haag, maar hij is vooral bekend als gezaghebbend voorzitter van de Tweede Kamer. Die functie vervulde hij ruim tien jaar - van 1979 tot 1989 - en hij wordt gerekend tot de beste Kamervoorzitters van na de oorlog. Zijn stijl wordt getypeerd als streng, maar rechtvaardig.

Dolman sloot zich al jong aan bij de PvdA en tijdens zijn studie economie in Amsterdam was hij actief in het studentenparlement. Na zijn afstuderen werkte hij enkele jaren als ambtenaar. Dolman werd in 1970 als 34-jarige Kamerlid voor de PvdA en bleef dat ruim twintig jaar.

Werkwijze Kamer geprofessionaliseerd

Eerst voerde hij vooral het woord over volksgezondheid en financiën. In korte tijd bouwde hij een behoorlijke reputatie op en mede daardoor werd hij juli 1979 Kamervoorzitter. Hij werd later drie keer herkozen, ook al was de PvdA twee van die keren niet de grootste partij.

Als voorzitter probeerde Dolman de werkwijze van de Tweede Kamer te verbeteren en professioneler te maken. Hij hield van een strakke leiding en was ook streng voor partijgenoten. Zo verbood hij in 1980 PvdA-Kamerlid Marcel van Dam een minister van een "grove leugen" te beschuldigen.

Liefhebber van debat

Dolman was een liefhebber van het debat. Na zijn vertrek sprak hij er zijn spijt wel eens over uit dat veel Kamerleden tegenwoordig uit de ambtenarij komen, terwijl het vroeger bijvoorbeeld ook dominees of advocaten waren. "Die laatste groep had welsprekendheid geleerd." Dolman stond zelf bekend als taalvaardig; hij hield van dichtkunst en was een kenner van Shakespeare.

Toen Dolman in 1983 met andere parlementsvoorzitters zou meedoen aan een internationale conferentie in Rome werd hem gevraagd of hij ook aan een geplande audiëntie bij de paus zou meedoen. "Nee, omdat ik niet katholiek ben en omdat de paus geen parlement heeft", antwoordde hij. Niet alleen het CDA was daar kwaad over. Dolman bleef uiteindelijk thuis en de katholieke ondervoorzitter Cornelissen (CDA) ging in zijn plaats.