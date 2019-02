PVV en Denk vliegen elkaar in de haren na beschuldiging van fraude

In de Tweede Kamer is het tot een harde botsing gekomen tussen Selçuk Öztürk van de partij Denk en PVV'er Machiel de Graaf.

In een debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders hield Öztürk een papier omhoog waarop volgens hem stond dat De Graaf van fraude wordt beschuldigd. De PVV'er reageerde woedend en eiste dat Öztürk zijn beschuldiging terug zou nemen en zo niet, dat hij hem zou "najagen". "Dan ben je van mij", zei De Graaf.

Kamervoorzitter Arib kwam na afloop terug op de woordenwisseling en zei dat ze er een vervelend gevoel aan had over gehouden. Ze sprak beide ruziemakers aan en zei tegen Kuzu dat hij niet zomaar collega's moet zwartmaken. "Als u bewijzen heeft dan moet u maar aangifte doen, maar in een debat elkaar voor dit soort dingen uitmaken, vind ik echt heel naar."

Hoger niveau

De Graaf nam zijn woorden terug. Öztürk niet. Hij zei dat hij de woorden van De Graaf bedreigend vond en dat hij daarna meer steun had verwacht.

Kamervoorzitter Arib liet de kemphanen ook nog weten dat ze een hoger niveau van volksvertegenwoordigers verwacht en dat ze niet op de man moeten spelen. "Het mag niet meer op deze manier."