Denk en Forum willen overal meedoen aan Statenverkiezingen

De meeste partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, willen bij de Statenverkiezingen meedoen in alle provincies. De relatief jonge partijen Denk en Forum voor Democratie doen voor het eerst een gooi naar een zetel.

De Kiesraad maakte vanochtend bekend dat behalve deze partijen ook VVD, PVV, D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en 50Plus zich in alle provincies hebben gemeld.

De SGP wil in negen van de twaalf provincies meedoen, waarvan in Noord-Brabant in een gecombineerde lijst met de ChristenUnie. De islamitische partij NIDA heeft zich opgegeven voor Noord- en Zuid-Holland, de hervormingsbeweging Code Oranje heeft zich gemeld voor vier provincies.

Geldigheid

Verder zijn er ook partijen als Groninger Belang (alleen in Groningen), de Fryske Nasjonale Partij (in Friesland), Senioren Brabant (in Noord-Brabant) en LOKAAL-LIMBURG (in Limburg).

Vrijdag beslist het centraal stembureau van elke provincie over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de partijnamen.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 20 maart. De Staten kiezen op 27 mei op hun beurt de Eerste Kamer.