Wekdienst 7/2: klimaatspijbelprotest in Den Haag en medicijnendebat

De actie van scholieren voor het klimaat, vandaag in Den Haag, wordt ondersteund door Nederlandse wetenschappers. In een open brief stellen ze dat de leerlingen "groot gelijk" hebben, dat ze de politiek oproepen om meer ambitie te tonen voor het klimaat. De brief is ondertekend door ongeveer 350 wetenschappers.

