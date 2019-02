Lichaam uit wrak vliegtuig Sala geborgen

Britse onderzoekers hebben het lichaam geborgen dat in het wrak lag van het vliegtuigje dat neerstortte met de Argentijnse voetballer Emiliano Sala aan boord. De BBC meldt dat. Het is nog niet duidelijk of het lichaam van Sala is of van de piloot, de enige andere inzittende van het toestel.

De operatie werd uitgevoerd door de Britse overheidsinstantie die vliegtuigongelukken onderzoekt. Een woordvoerder zegt tegen de BBC dat het team onder moeilijke omstandigheden moest werken.

De bergingsactie is uitgevoerd op "een zo waardig mogelijke manier", stelt de woordvoerder. De families van Sala en de piloot zijn tijdens de operatie continu op de hoogte gehouden.

Wrak gevonden

Het vliegtuigje verdween twee weken geleden van de radar boven Het Kanaal. De 28-jarige Sala was toen op weg van Nantes in Frankrijk naar zijn nieuwe club in Cardiff in Wales. Het wrak van de Piper Malibu 26 werd zondag gevonden op de zeebodem ten noorden van het Britse eiland Guernsey.

Sala was door Nantes net voor ongeveer 17 miljoen euro verkocht aan Cardiff City. De Franse voetbalclub wil nu geld zien voor de spits, die nog altijd als vermist is opgegeven.