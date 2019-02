Vliegtuigwrak van voetballer Sala gevonden in Kanaal

Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is gevonden in Het Kanaal. Een onderzoeker die betrokken was bij de zoektocht naar het vliegtuig heeft dat bekendgemaakt namens de familie.

Volgens de maritiem onderzoeker David Mearns werden de wrakstukken vanochtend gevonden. Verdere details zijn nog niet bekend. De komende dag komen de Britse autoriteiten met een verklaring.

De Piper Malibu 46 verdween bijna twee weken geleden van de radar toen de 28-jarige voetballer op weg was van Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff. Behalve Sala had het toestel één inzittende, de 59-jarige piloot David Ibbotson.

Inzameling

Dagenlang zochten de autoriteiten naar het toestel, maar dat leverde in eerste instantie niets op. Familieleden van de voetballer besloten vervolgens met geld van een inzamelingsactie de particuliere onderzoeker Mearns in te schakelen. Zijn team zocht de afgelopen week met twee schepen in de buurt van het eiland Guernsey.

Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot ook zijn aangetroffen.