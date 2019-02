De Brand in het Landhuis: het mysterie van een succesvolle podcast

Als theatermaker is Heijmans bedreven in het vertellen van verhalen. Hij snapt wat de luisteraars aanspreekt: "Ik denk dat het een combinatie is van het verhaal, maar zeker ook dat de luisteraar wordt meegenomen in de zoektocht naar de waarheid. Je bent er als het ware zelf bij en maakt elke stap mee. Er is ook ruimte voor doodlopende weggetjes en mislukkingen. Ik vertel wat me overkomen is tijdens de research, en dat maakt een enorm populaire podcast."

Heijmans komt zelf uit de buurt van Vught. "Het is een verhaal uit mijn jeugd al. Zolang als ik me kan herinneren ken ik de naam Marggraff, en weet ik dat je dat schrijft met twee g's en twee f'en. En dat daar altijd mysterie omheen hing. Net als om het landhuis dat daar stond. Meneer Marggraff zou met een geweer achter je aan komen als je op het landgoed kwam. Dus dat was altijd al een spannend verhaal."