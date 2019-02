'May wil stemming over brexit uitstellen'

De Britse premier May wil de tweede stemming in het parlement over haar brexitakkoord uitstellen tot het eind van de maand, meldt de Britse krant The Telegraph.

Eigenlijk zou er volgende week opnieuw gestemd moeten worden over de deal, maar volgens de krant heeft de premier niet genoeg tijd om tot een aangepast voorstel te komen. The Telegraph schrijft dat de stemming wordt verplaatst naar de week van 25 februari.

Een groot struikelblok is wat er moet gebeuren met de grens tussen EU-lid Ierland en Noord-Ierland. In Mays weggestemde versie van het akkoord is afgesproken dat de grens hoe dan ook open blijft, ook als er geen handelsakkoord wordt gesloten na een vertrek uit de EU.

Dat zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk langer lid blijft van de douane-unie, iets wat de brexiteers absoluut niet willen.

'Vertraging haast onvermijdelijk'

May zoekt nu naar een "alternatieve regeling" en gaat vandaag weer naar Brussel om over de brexitdeal te praten. EU-president Tusk liet gisteren weten dat er geen nieuw voorstel komt vanuit de Europese Unie.

De Telegraph schrijft dat het haast onvermijdelijk is dat het brexitproces vertraging oploopt. Het 'remain'-kamp vreest dat door uitstel de kans op een no-deal-brexit, een brexit zonder vervangend handelsakkoord, toeneemt. Het Verenigd Koninkrijk stapt formeel op 29 maart uit de EU, tenzij voor die tijd een andere afspraak wordt gemaakt.